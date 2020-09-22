بالمستندات.. نادي كرواتي يطلب ضم حارس إنبي

كشف خالد الزيات وكيل حارس مرمي فريق نادي انبي محمود جاد، عن تلقيه عرضًا من الدوري الكرواتي ، لضمه في الموسم الجديد.
وأكد المصدر وكيل الحارس أنه في انتظار حسم الإدارة لهذا العرض خلال الايام القليلة المقبلة.
واضاف أن رغبة اللاعب هي الاحتراف خلال الفترة المقبلة وعدم الانضمام لأى نادي أخر بالدوري المصري .
كان بعض مسؤولي النادي الأهلي حرصوا الاستفسار من إنبي عن إمكانية ضم الحارس محمود جاد في الموسم الجديد.
وتألق محمود جاد خلال مشاركاته مع إنبي في الفترة الأخيرة، مما جعله محط أنظار الأهلي والزمالك لضمه.
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