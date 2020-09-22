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سيراميكا كليوباترا يتقدم على كوكاكولا في الشوط الأول.. إليك باقي النتائج

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انتهت احداث الشوط الاول بتقدم فريق سيراميكا كليوباترا على منافسه كوكاكولا بنتيجة هدف دون رد ضمن منافسات الجولة ال18 من مسابقة دوري القسم الثاني .

جاء هدف سيراميكا كليوباترا عن طريق أحمد غنيم 

بينما جاءت باقي نتائج المجموعة كالتالي 

الداخلية 0-2  منتخب السويس

جمهورية شبين 1-0  النجوم

الزرقا 0-0  القناة 

النصر 0-0 المريخ 

سيراميكا 1-0 كوكاكولا 

بتروجت 0-0 الترسانة 

ترتيب المجموعة: 

١- سيراميكا كليوباترا ٣٢ نقطة 

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٢- الداخلية ٣١ نقطة 

٣- بتروجيت ٢٩ نقطة

٤-منتخب السويس ٢٥ 

٥-النصر ٢٥ 

٦-جمهورية شبين ٢٢ 

٧-القناة ٢٢ 

٨- النجوم ٢١ 

٩-المريخ ١٨ 

١٠ - كوكاكولا ١٨ 

١١-الترسانة ١٥ 

١٢- الزرقا ٩

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مريم الجابري

مريم الجابري

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