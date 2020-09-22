بروفايل | أحمد سامي .. هل يعيد سموحة لوصافة الدوري المصري مجددًا؟

فى هدوء شديد عاد فريق الكرة بنادى سموحة إلى مكانته الطبيعية بين كبار الدوري المصري بعد غياب استمر 3 مواسم عن الدخول فى قائمة الـ5 الأوائل فى جدول الترتيب العام وذلك بعد تولى أحمد سامى منصب المدير الفنى للفريق بعد رحيل الكابتن حمادة صدقى والذى لم يكن موفقًا فى العديد من المباريات هذا الموسم.

نجح أحمد سامى فى أول اختبار له بتحقيق تعادل بطعم الفوز مع منافسه الزمالك فى أول قيادة فنية له مع "الموج الأزرق" ثم حقق فوزا على الجونة العنيد فى ملعب "خالد بشارة" وأمس عبر المصرى بثنائية صلاح محسن وناصر ماهر.. نجاح سامى ليس فى تطوير مستوى سموحة فقط من حيث الهجوم والدفاع ولكنه استطاع إعادة التوازن إلى عدد كبير من اللاعبين الذين كانوا خارج الحسابات مع الأجهزة الفنية قبل قدومه، وعلى رأسهم صلاح محسن وناصر ماهر والهداف الكبير حسام حسن الذى بات هدفا لعدد من الأندية المحلية والخارجية.

سموحة عاد من جديد بين كبار االدوري المصري محتلًا المركز الخامس ورغم انه لا يليق بالفريق السكندرى نظرًا للإمكانيات الكبيرة للاعبيه والإدارة ولكنه كان صعبا خلال المواسم الماضية حتى مع تولى أسماء كبيرة تدريب الفريق أمثال علي ماهر وفييرا والتوأم حسن.

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ونرصد فى التقرير التالى أهم ملامح محطات أحمد سامى فى التدريب:

بدأ أحمد سامى مسيرته التدريبية مع طلائع الجيش بالعمل فى قطاع الناشئين وتدرج بالمراحل السنية المختلفة حتى وصل لمنصب المدير الفنى فى موسم 2014 ، وحقق نتائج طيبة فى ولايته الأولى قبل أن يرحل ثم يعود للفريق فى موسم 2017 .

تولى أحمد سامى تدريب النجوم الموسم الماضى وحقق معه نتائج رائعة وكان الحصان الأسود للدورى حتى رحل بعد خلافات فنية مع محمد الطويلة مالك النادى، كما قاد فريق طنطا واعتذر عن المهمة وتولى سموحة.