شوبير يعلن عن اسم النادي الذي استحوذت عليه شركة زد

أعلن الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عن اسم النادي الذي استحوذت عليه شركة زد.
وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "الإعلان الرسمي سيتم خلال أيام.. مجموعة زد للاستثمار اشترت معظم اسهم نادي إف سي مصر".
وكان أحمد دياب العضو المنتدب لشركة زد للاستثمار الرياضي، أكد أن مسئولي الشركة لديهم رغبة كبيرة في تقديم إضافة جيدة واكتشاف مواهب للكرة المصرية.
وقال دياب في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "لدينا شخصيات مميزة في العمل الرياضي مثل حازم إمام وأحمد حسام ميدو وعماد متعب وسيف زاهر، حرصنا على ضرورة وجود مجلس إدارة جيد، وهناك تشكيلة إدارية من أجل تطبيق الأفكار التي نسعى إليها".
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وتابع: " الرياضة صناعة كبيرة قائمة على الدراسة، والدولة تساعدنا على ذلك بتنظيم البطولات الكبيرة، ونسعى لأن نكون عنصر أساسي في هذه الصناعة".
وواصل: "سنبدأ بالاهتمام بالناشئين، من أجل اكتشاف المواهب الصغيرة، مصر بلد كبيرة، ولابد من البحث والانتقاء بشكل جيد من النواحي الفنية والبدنية، وقمنا بعمل توأمة مع بوروسيا دورتموند، ونسعى للاستفادة منها في تحقيق طفرة كبيرة".
وأكمل: "تم تعيين علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين وهشام حنفي نائبا له، وتم تشكيل جميع الأجهزة الفنية ولدينا 9 فرق سنشارك بهم في بطولات الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الموسم المقبل".
وأضاف: "قمنا بتوقيع مذكرة تفاهم للاستحواذ على أحد أندية الدوري المصري الممتاز، وسنبدأ الاستعداد بعد انتهاء الموسم الجاري، وأتمنى تقديم تجربة جيدة".
وأتم: "قمنا بالاستحواذ على نادي قطاع خاص، وليس فريق جماهيري".
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