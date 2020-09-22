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بريجوفيتش يعود لتدريبات اتحاد جدة مرة أخرى

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أحمد جودة - القاهرة - عاد المهاجم الصربي أليكساندر بريجوفيتش لاعب نادي اتحاد جدة السعودي، لتدريبات الفريق تمهيدا لإعادة تسجيله بالقائمة مجددا.

وخرج بريجوفيتش من الحسابات الفنية للفريق منذ يناير الماضي، وخرج من قائمة الفريق، لكنه عاد مجددا بعد اتفاق بين إدارة النادي والمدرب فابيو كاريلي.

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وذكر اتحاد جدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن اللاعب وصل إلى جدة، حيث من المقرر أن ينتظم في تدريبات الفريق الذي يستعد للموسم الجديد.

وكان بريجوفيتش انضم إلى اتحاد جدة قادما من باوك اليوناني في يناير من عام 2019.

وأنهى اتحاد جدة الموسم الماضي من المسابقة برصيد 35 نقطة في المركز الحادي عشر.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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