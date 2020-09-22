نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بريجوفيتش يعود لتدريبات اتحاد جدة مرة أخرى في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - عاد المهاجم الصربي أليكساندر بريجوفيتش لاعب نادي اتحاد جدة السعودي، لتدريبات الفريق تمهيدا لإعادة تسجيله بالقائمة مجددا.
وخرج بريجوفيتش من الحسابات الفنية للفريق منذ يناير الماضي، وخرج من قائمة الفريق، لكنه عاد مجددا بعد اتفاق بين إدارة النادي والمدرب فابيو كاريلي.
وذكر اتحاد جدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن اللاعب وصل إلى جدة، حيث من المقرر أن ينتظم في تدريبات الفريق الذي يستعد للموسم الجديد.
وكان بريجوفيتش انضم إلى اتحاد جدة قادما من باوك اليوناني في يناير من عام 2019.
وأنهى اتحاد جدة الموسم الماضي من المسابقة برصيد 35 نقطة في المركز الحادي عشر.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بريجوفيتش يعود لتدريبات اتحاد جدة مرة أخرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.