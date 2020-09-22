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سواريز يفتح النار على برشلونة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سواريز يفتح النار على برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فتح الأوروجوياني لويس سواريز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني النار على إدارة ناديه بعدما رفضوا رحيله مجاناً إلى صفوف العملاق المدريدي فريق نادي أتلتيكو مدريد.

وكانت إدارة البلوجرانا قد وافقت على رحيل البيستوليرو الصيف الجاري بصورة مجانية خاصةً وأن الهولندي رونالد كومان المدير الفني الجديد للفريق أكد أن اللاعب خارج حساباته للموسم الجاري.

وقالت صحيفة " سبورت " الكتالونية أن إدارة البلوجرانا غيرت رأيها ولا تقبل أن يرحل اللاعب مجاناً لذلك تم إيقاف الصفقة يوم أمس الإثنين بعد أن كان اللاعب قد حصل وعد على الرحيل.

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وأبلغت الإدارة سواريز انه يمكن له الرحيل مجاناً مع وجود بعض الشروط منها ألا ينتقل لأي من فرق مدريد كالريال أو أتلتيكو بالإضافة إلى قطبي مانشستر أو باريس سان جيرمان.

ليقوم اللاعب بفتح النار وتوجيه بعض الإتهامات للإدارة بإنها لا تحترم العقود والكلمة التي يقولونها للاعبين مثلما حدث مع ليونيل ميسي في القضية المشهورة التي ظهرت على الساحة مؤخراً.

وتخشى الإدارة أن يبقى سواريز في الفريق ولا يرحل خاصةً أنه لن يلعب أي دور تحت قيادة كومان ، في الوقت ذاته سيحصل على راتبه كاملاً في عقده الأخير مع البلوجرانا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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