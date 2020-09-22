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ثنائي الأهلي والزمالك في قائمة أنجولا لتصفيات أمم أفريقيا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثنائي الأهلي والزمالك في قائمة أنجولا لتصفيات أمم أفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن بيدرو جونسالفيس المدير الفني للمنتخب الأنجولي الأول لكرة القدم قائمة لاعبيه المقرر لهم خوض المعسكر المُغلق المُقبل إستعداداً لتصفيات بطولة كأس الأمم الافريقية المقرر لها العام المُقبل 2021.

ويخوض المنتخب الأنجولي غمار منافسات الجولة الثالثة بعد أن خسر في الجولتين الأولى والثانية حيث أوقعته القرعة في مجموعة ناريه تضم إلى جواره منتخبات الجابون والكونغو بالإضافة إلى المنتخب الكونجولي.

وخلال المعسكر المقبل يخوض المنتخب الأنجولي مباراتين وديتين في العاصمة البرتغالية لشبونة ضد غينيا بيساو وموزمبيق.

وضم جونسالفيس للقائمة كلاً من جيرالدو دا سيلفا نجم النادي الأهلي وكذلك آري بابل الذي وقع عقداً جديداً للإنضمام لصفوف نادي الزمالك.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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