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اتهام نجم برشلونة بالغش

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتهام نجم برشلونة بالغش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام إيطالية عن مفاجأة مدوية بشأن الاختبار الذي خضع له الأوروجواياني لويس سواريز نجم برشلونة الإسباني منذ عدة أيام للحصول على الجنسية الإيطالية.

وأكدت صحيفة la Repubblica الإيطالية أن المدعي العام في مدينة بيروجيا الإيطالية فتح تحقيقا بشأن الاختبار الذي أجراه سواريز.

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وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن المدعي العام يعتقد بأن لويس سواريز حصل على الأسئلة قبل خضوعه للإختبار وأن النتيجة وضُعت قبل بداية الاختبار الذي اجتازه.

وعلى نفس الجانب، قال الصحفي فابريزيو رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:" مشكلة كبيرة، كانت هناك مخالفات في اختبار لويس سواريز للامتحان الإيطالي في جامعة بيروجيا".

واختتم فابريزيو رومانو حديثه قائلاً:"حصل سواريز على أسئلة الإحتبار مسبقاً، سواريز امتلك جواز سفر إيطالي عن طريق الغش. وفي غضون ذلك، ينتظر النجم الأوروجواياني الإنتقال إلى أتلتيكو مدريد".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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