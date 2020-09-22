أبرزهم هازارد ولوكا يوفيتش .. 4 أسحلة فاسدة في ريال مدريد

تحديات كبيرة تواجه زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد من أجل استعادة بريق بعض نجوم الفريق، خلال الموسم الحالي 2020 - 2021.

إيدين هازارد الذي انضم إلى ريال مدريد في صيف 2019 قادما من تشيلسي في صفقة بغلت قيمتها نحو 100 مليون يورو، ظهر بمستوى مخيب خلال الموسم الماضي.

ويستعرض " دوت الخليج" أبرز 4 أسلحة فاسدة في ريال مديد:

1- إيدين هازارد:

ظن عشاق ريال مدريد أن هازارد سيكون أفضل بديل للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الموسم الماضي، بسبب مهاراته العالية وقدرته التهديفية.

وفشل نجم الشياطين الحمر " منتحب بلجيكا" في الظهور ولو بجزء بسيط من مستواه المعتاد في أول مواسمه مع ريال مدريد، حيث عانى كثيرا في بداية الموسم بسبب زيادة وزنه بطريقة غريبة، بالإضافة إلى الإصابات التي تعرض لها بعد ذلك. شارك هازارد مع ريال مدريد في 22 مباراة بمختلف المسابقات الموسم المنقضي، سجل خلالها هدفا يتيما وصنع 7 آخرين. ورغم الموسم الأول المخيب لـ هازارد، إلا أن النجم البلجيكي ما يزال يحظى بدعم جماهير ريال مدريد التي تثق في قدرته على استعادة بريقه خلال الموسم المقبل، وقيادة الفريق لتحقيق البطولات.

2- يوفيتش:

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احتل لوكا يوفيتش المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني الموسم قبل الماضي قبل الانضمام إلى ريال مدريد مقابل 60 مليون يورو. لكن يوفيتش لم يثبت نفسه مع ريال مدريد، حيث شارك في 17 مبارا بالدوري الإسباني الموسم الماضي، سجل خلالهما هدفين، وصنع هدف وحيد.

3- ماريانو دياز:

تعاقد ريال مدريد مع ماريانو دياز في صيف 2018 قادما من ليون الفرنسي لحل أزمة الهجوم، غلا أن اللاعب لم يثبت نفسه مع الميرنجي حتى الآن.

خاض دياز 13 مباراة مع ريال مدريد في الدوري الإسباني الموسم الماضي، سجل خلالهما 3 أهداف فقط.

4- إيسكو:

لم يظهر إيسكو بمستواه المعتاد آخر موسمين، بسبب الإصابات الكثيرة التي تعرض لها اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

لعب إيسكو 23 مباراة مع ريال مدريد في الليجا الموسم الماضي، سجل خلالهما هدف، وصنه هدفين.