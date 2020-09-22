اللجنة الطبية: نتيجة رابيد تست لفريق أسوان سلبية

أخطرت اللجنة الطبية بإتحاد الكرة، نادى أسوان بنتيجة إختبار التحليل الطبى "Rapid Test" ،للكشف المبكر عن أي إصابات فيروس كورونا في صفوف الفريق، في إطار الاستعداد لمباراة الجونة بالجولة الـ 29 للدوري. وأخطرت اللجنة الطبية طبيب فريق أسوان أن جميع عينات الفريق سلبية للجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين قبل الجولة 29 ومواجهة الجونة الخميس بإستاد خالد بشارة 24/9 الساعة 5.30 . و خضع لاعبو فريق الكرة الأول بنادي أسوان، وأعضاء الجهازين الفني والإداري، لتحليل "رابيد تست"؛ للكشف المبكر عن أي إصابات فيروس كورونا في صفوف الفريق، في إطار الاستعداد لمباراة الجونة ، المقرر إقامتها في الخامسة ونصف بعد غد، الخميس، باستاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الـ 29 للدوري.

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