بهدف غنيم .. سيراميكا كليوباترا يفوز على كوكا كولا ويوسع الفارق مع المنافسين

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا فوزا هاما على فريق كوكا كولا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة دوري الدرجة الثانية.

وقرر هيثم شعبان المدير الفني للفريق أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من محمود شكري وضياء قنديل وعاشور الأدهم ومحمد جمال ومحمود صقر ومصطفى ميسي وشريف دابو وشادي حسين وخالد الحسيني وأحمد غنيم وطارق سامي.

ونجح سيراميكا كليوباترا في تسجيل هدف مبكر بالدقيقة التاسعة عن طريق أحمد غنيم الذي استقبل كرة مرتدة من الحارس بعد عرضية لاعب الوسط المتألق ضياء قنديل ليسجل الكرة بكل قوة، ولكن المدافع يمنع الكرة بيه، ويلجأ الحكم إلى المساعد والذي أقر أن الكرة تجاوزت خط المرمى.

وحافظ فريق سيراميكا كليوباترا على الهدف، وأجرى هيثم شعبان عدد من التغييرات كان هدفها الحفاظ على الهدف ومحاولة زيادة هدف آخر، وتألق خط الدفاع ولاعبي الوسط وكذلك الهجوم في الخروح من المباراة بالهدف المطلوب وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث.

بهذه النتيجة رفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى ٣٥ نقطة ليعزز تواجده في المركز الأول بجدول ترتيب مجموعة القاهرة وبفارق ٣ نقاط عن بتروجت صاحب المركز الثاني وأربع نقاط عن الداخلية صاحب المركز الثالث.