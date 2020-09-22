حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا الفوز على منافسه كوكاكولا بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ18 من مسابقة دوري القسم الثاني .
جاء هدف فريق سيراميكا عن طريق أحمد غنيم في الشوط الاول من المباراة .
ويستمر فريق سيراميكا كليوباترا في صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 35 نقطة بينما تجمد فريق كوكاكولا عند النقطة 18 في حين ابتعد فريق الداخلية عن صراع الصدارة قليلا ودخل بدلا منه بتروجيت .
الداخلية 1-2 منتخب السويس
سيراميكا كليوباترا 1-0 كوكاكولا
بتروجيت 1-0 الترسانة
الزرقا 1-2 القناة
جمهورية شبين 1-1 النجوم
النصر 1-0 المريخ
ويكون الترتيب كالآتي:
١- سيراميكا كليوباترا 35 نقطة
٢- بتروجيت 32 نقطة
٣- الداخلية 31
٤-منتخب السويس 28
٥-النصر 28
٦-جمهورية شبين 23
٧-القناة 25
٨- النجوم 22
٩-المريخ 18
١٠ - كوكاكولا 18
١١-الترسانة 15
١٢- الزرقا 9
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر سيراميكا كليوباترا يفوز على كوكاكولا ويستمر في صدارة ترتيب القاهرة .. إليك باقي النتائج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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