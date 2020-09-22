طارق يحيى يعلن قائمة الزمالك لمواجهة طنطا في الدوري.. الليلة

خط الوسط : طارق حامد – أحمد سيد زيزو- محمد حسن - إمام عاشور – مصطفى فتحي - إسلام جابر - كريم بامبو – يوسف أوباما - أشرف بن شرقي
خط الهجوم : مصطفى محمد – عمر السعيد – أسامة فيصل – كاسونجو.
ويغيب فرجانى ساسي للإصابة واوناجم وحازم امام للإيقاف وشيكابالا ومحمد عبد الشافي للإصابة واستبعاد عواد ومحمد عبد السلام وعنتر ومحمود عبد العزيز.
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