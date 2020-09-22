الارشيف / الرياضة

تعرف على حقيقة مفاوضات الاتحاد السكندري مع تاكيس جونياس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
ترددت أنباء عديدة خلال الساعات الأخيرة عن اقتراب اليوناني تاكيس جونياس من تولي تدريب أحد الأندية الجماهيرية ومن بينهم نادي الاتحاد السكندري.
وعلم "صدي البلد"، أن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي لم يتفاوض مع اليوناني تاكيس جونياس من أجل تولي قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل خلفا للمدير الفني الحالي طلعت يوسف.
وتمسك مسئولو الاتحاد السكندري ببقاء طلعت يوسف في قيادة الفريق الأول خلال الموسم المقبل بالإضافة إلي تجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة وقبل إنتهاء الموسم الحالي .

وأكد محمد مصيلحى أن مجلس إدارة النادي يقف بقوة خلف جميع القرارات التى سيتخذها  طلعت يوسف من أجل إعادة الانضباط داخل صفوف الفريق.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تعرف على حقيقة مفاوضات الاتحاد السكندري مع تاكيس جونياس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا