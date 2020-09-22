تعرف على حقيقة مفاوضات الاتحاد السكندري مع تاكيس جونياس

ترددت أنباء عديدة خلال الساعات الأخيرة عن اقتراب اليوناني تاكيس جونياس من تولي تدريب أحد الأندية الجماهيرية ومن بينهم نادي الاتحاد السكندري.

وعلم "صدي البلد"، أن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي لم يتفاوض مع اليوناني تاكيس جونياس من أجل تولي قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل خلفا للمدير الفني الحالي طلعت يوسف.

وتمسك مسئولو الاتحاد السكندري ببقاء طلعت يوسف في قيادة الفريق الأول خلال الموسم المقبل بالإضافة إلي تجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة وقبل إنتهاء الموسم الحالي .

وأكد محمد مصيلحى أن مجلس إدارة النادي يقف بقوة خلف جميع القرارات التى سيتخذها طلعت يوسف من أجل إعادة الانضباط داخل صفوف الفريق.