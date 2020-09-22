الصخرة .. محمد محمود يمازح سعد سمير داخل غرفة ملابس الأهلي

نشر محمد محمود لاعب النادي الأهلي فيديو لسعد سمير زميله في الفريق من داخل غرفة تغيير الملابس. وظهر محمد محمود وهو يمازح سعد سمير داخل غرفة ملابس النادي الأهلي وعلق قائلا " الصخرة". طالب محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، لاعبي الفريق الأول بغلق ملف الاحتفالات بحسم لقب الدوري والتركيز في الاستعداد الجيد لنصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي بمواجهة الوداد البيضاوي المغربي. وترك الخطيب الحرية للاعبين والجهاز الفني بالاحتفال باللقب رقم 42 عقب مواجهة مصر المقاصة، ووافق سيد عبد الحفيظ على تجميد قرار الحظر الإعلامي للفريق لمدة 48 ساعة فقط ليعود من جديد القرار لحيز التنفيذ، وذلك احتفاءً باللقب المحلي.

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