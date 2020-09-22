فاركو يستغل هدية دكرنس ويبعد دمنهور عن صدارة مجموعة بحري بالقسم الثاني

انتهت أحداث مباريات الجولة الـ 18 من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة بحري حيث حقق فريق غزل المحلة الفوز علي الرجاء بنتيجة هدف دون رد . واستمر فريق دكرنس في تقديم عروضه القوية بفوز كبير علي منافسه ألعاب دمنهور بنتيجة هدفين دون رد ، وصعد فريق الي قمة المجموعة بعد الفوز علي فريق المنصورة بنتيجة هدف دون رد . وجاءت النتائج كالتالي : الرجاء 0-1 غزل المحلة سماد أبو قير 2-0 الحمام بلدية المحلة 0-1 مالية كفر الزيات بيلا 1-1 الأوليمبي ألعاب دمنهور 0-1 دكرنس المنصورة 0-1 فاركو جدول الترتيب : 1- فاركو: 34 نقطة Advertisements 2-ألعاب دمنهور: 33 نقطة 3-غزل المحلة: 32 نقطة 4-دكرنس: 28 نقطة 5-المنصورة: 27 نقطة 6-الرجاء: 26 نقطة 7-أبوقير للأسمدة: 26 نقطة 8-بلدية المحلة: 22 نقطة 9-الحمام: 17 نقطة 10-الأوليمبى: 17 نقطة 11-مالية كفر الزيات: 9 نقاط 12-بيلا: 6 نقاط

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