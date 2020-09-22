الإسماعيلي يجرى المسحة الطبية ويواجه بورفؤاد وديا استعدادا لبيراميدز

ومن المقرر أن يخوض الإسماعيلي مباراة ودية بعد قليل أمام فريق بورفؤاد أحد أندية الدرجة الثالثة، في إطار إستعداد الإسماعيلي للمواجهة الهامة والمرتقبة أمام فريق بيراميدز.
يذكر أن تلقى الإسماعيلي الهزيمة أمام فريق إنبي في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس في الدوري.
ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر برصيد ٣١ نقطة في ترتيب جدول الدوري.
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