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الإسماعيلي يجرى المسحة الطبية ويواجه بورفؤاد وديا استعدادا لبيراميدز

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أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، وجهازه الفني والطبي والإداري، المسحة الطبية، للكشف المبكر لفيروس ، وذلك إستعدادًا لمواجهة بيراميدز الخميس المقبل على ملعب ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة ال٢٩ من مسابقة الدوري العام.

ومن المقرر أن يخوض الإسماعيلي مباراة ودية بعد قليل أمام فريق بورفؤاد أحد أندية الدرجة الثالثة، في إطار إستعداد الإسماعيلي للمواجهة الهامة والمرتقبة أمام فريق بيراميدز.

يذكر أن تلقى الإسماعيلي الهزيمة أمام فريق إنبي في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس في الدوري.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر برصيد ٣١ نقطة في ترتيب جدول الدوري.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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