تدريب قوي لثلاثي حراس مرمى الأهلي

خاض محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات منفردة مساء اليوم، تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

ويستعد الأهلي لمواجهة نادي مصر، التي تقام مساء غدٍ على استاد الكلية الحربية، في إطار منافسات الجولة الـ٢٩ في بطولة الدوري الممتاز.

ويدخل الفريق الاحمر معسكر مغلق مساء اليوم بقائمة من من 20لاعبًا.

وأعلن الجهاز الطبي بالنادي سلبية تحليل «رابيد تيست»، الذي أجراه اللاعبون والجهاز الفني أمس، استعدادًا لمواجهة نادي مصر.