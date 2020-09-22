نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز غزل المحلة والأوليمبي وخسارة المنصورة ودمنهور بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت مباريات الجولة الثامنة عشر، من منافسات المجموعة الثالثة، لدوري القسم الثاني، اليوم الثلاثاء، حيث حقق فريق غزل المحلة فوزا غاليا خارج ملعبه على حساب فريق الرجاء، بهدفين دون رد، سجلهما، محمود صلاح في الشوط الأول، ومحمد حمدان بالشوط الثاني.

وخسر دمنهور على ملعبه، من دكرنس، بهدفين دون رد، عن طريق، حميد علي الذي سجل هدف في كل شوط.

وسقوط المنصورة، على أرضه أمام فاركو، بهدفين دون مقابل، سجلهما، كريم حسن من إنفراد بالشوط الأول، وأضاف هشام فتح الله، الهدف الثاني، في الشوط الثاني.

وخسر بيلا من الأوليمبي، 1-4، حيث تقدم مصطفى كشري لبيلا، ثم سجل الأوليمبي، التعادل عبر محمد كريسبو، وفي الشوط الثاني، أضاف الفريق السكندري 3 أهداف عن طريق كريسبو، وهادي أنور، ومروان شاهين.

وخسر المالية من البلدية، 1-2، حيث تقدم محمود عزت للمالية في الشوط الأول، وشهد الشوط الثاني، إحراز هدفي البلدية عن طريق أحمد معروف، وعمرو مصطفى.

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وفاز ابو قير على فريق الحمام، 4-0 عن طريق كيرفالا 3 أهداف، وهاني السيد هدف.

1- غزل المحلة 35 نقطة2- فاركو 35 نقطة

3- دمنهور 33 نقطة

4- المنصورة 30 نقطة

5- أبو قير 29 نقطة

6- دكرنس 29 نقطة

7- الرجاء 26 نقطة

8- البلدية 25 نقطة

9- الأوليمبي 22 نقطة

10- الحمام 20 نقطة

11- المالية 5 نقاط

12- بيلا 5 نقاط