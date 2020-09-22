نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كشف حساب الطيور العربية المهاجرة في ثاني جولات البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنتهت مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم أمس الإثنين وسط تباين ملحوظ لأداء النجوم العرب حيث إقتصرت مشاركتهم ولم يلعب سوى ثلاثة لاعبين فقط.

وغاب عن الجولة كلاً من " محمد النني (آرسنال) وحكيم زياش (تشيلسي) ورياض محرز (مانشستر سيتي) وأحمد المحمدي (أستون فيلا) وسفيان بوفال (ساوثهامبتون) إضافة إلى أحمد حجازي (وست بروميتش).

فيما لعب الثلاثة نجوم العرب مع فرقهم على النحو التالي :-

محمد صلاح (ليفربول)

شارك الدولي المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول وعاد بإنتصار ثمين من ملعب ستامفورد بريدج بهدفين دون رد ليتربع الفريق على صدارة البريميرليج برصيد ستة نقاط من إنصارين.

وبعد التألق اللافت الذي حققه صلاح في الجولة الأولى بتسجيله ثلاثة أهداف في شباك ليدز يونايتد تمكن السنغالي ساديو ماني في هذه الجولة من سحب البساط من تحت أقدام الفرعون بعد تسجيله هدفي الفوز.

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ليفشل صلاح في التسجيل وإستعادة صدارة هدافي البريميرليج والتي فقدها لمصلحة هيونج مين سون لاعب توتنهام الذي سجل رباعيه في مرمى ساوثهامبتون ودومينيك كالفيرت لوين لاعب إيفرتون الذي وصل إلى نفس العدد من الأهداف.

محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا)

شارك في مباراة فريقه بالكامل ضد شفيليد يونايتد والتي تمكن فيها الفريق من تحقيق الفوز بهدف واحد مقابل لا شيء ، حيث إستغل رفقاء تريزيجيه لعب شيفيلد بعشرة لاعبين من الدقيقة الثانية عشر بعد طرد المدافع جون إيجان.

لكنهم لم يستغلوا النقص العددي سوى في الشوط الثاني بعد أن وقع كونسا على هدف الفوز الوحيد ، وعلى الرغم من غياب الفرعون المصري عن التهديف إلى أن مشاركته في التسعين دقيقة كاملة أمر جيد للغاية بعد أن أنقذ فريقه من الهبوط الموسم الماضي.

رومان سايس (وولفرهامبتون)

شارك المدافع الدولي المغربي رومان سايس في خسارة فريقه وولفرهامبتون أمام مانشستر سيتي بهدف مقابل ثلاثة على ملعب مولينيو حيث لعب التسعين دقيقة كاملة لكنه لم يتمكن من الوقوف في وجه زحف أبناء جوارديولا.

ولم يتمكن أصحاب الأرض من تكرار نتائج الموسم الماضي ضد السيتزينز حيث تمكنوا من الفوز على مانشستر سيتي في لقاءي الذهاب والإياب ، وتجمد رصيد سايس ورفاقه عند النقطة الثالثة في المركز الـ12.