نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز منتخب السويس والقناة وسيراميكا وبتروجت وخسارة المريخ بالقسم الثاني في المقال التالي
وفاز بتروجت على فريق الترسانة، بهدف سجله فليكس، في الدقيقة 35 من الشوط الثاني.
وحقق منتخب السويس مفاجأة بالفوز خارج ملعبه، على فريق الداخلية بهدفين مقابل هدف، حيث سجل هدفي السويس، ، حسن ياسين في الشوط الأول، بينما سجل احمد تمساح هدف الداخلية، في الشوط الثاني.
وأهدر فريق الداخلية ركلتي جزاء، قبل ختام الشوط الثاني، عن طريق عبد العزيز السيد، ومحمود طلعت، في الدقيقتين 90 و 94 تصدى لهما ببراعة محمود كوكو حارس السويس.
وفاز فريق القناة على فريق الزرقا بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى وتمكن أحمد الصعيدي من إحراز الهدف الاول، للقناة، ثم تعادل الزرقا، عبر اللاعب أحمد إبراهيم، ثم نجح على شوقى في تسجيل هدف الفوز للقناة.
وتعادل جمهورية شبين مع النجوم بهدف لمثله، حيث تقدم أيمن سعدلشبين، في الشوط الأول، وتعادل النجوم عبر محمود صابر قبل نهاية اللقاء.
وفاز النصر بصعوبة، على المريخ بهدف دون مقابل، للاعب محمود السيد، في الشوط الثاني.
ترتيب المجموعة الثانية
1- سيراميكا 35 نقطة
2- بتروجت 32 نقطة
3- الداخلية 31 نقطة
4- منتخب السويس 28 نقطة
5- النصر 28 نقطة
6- القناة 25 نقطة
7- جمهورية شبين 23 نقطة
8- النجوم 22 نقطة
9- المريخ 18 نقطة
10- كوكاكولا 18 نقطة
11- الترسانة 15 نقطة
12- الزرقا 9 نقاط
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فوز منتخب السويس والقناة وسيراميكا وبتروجت وخسارة المريخ بالقسم الثاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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