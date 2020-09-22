نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يحسم الصفقة المنتظرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب نادي تشيلسي من الحصول على صفقة قوية يترقبها جماهيره، خلال الانتقالات الجارية.

ويسعى تشيلسي للتعاقد مع حارس مرمى بعد الأداء السئ لكيبا اريزابالاجا، وبحث لامبارد خلال هذا الصيف عن حارس يقود الفريق للمنافسة على الألقاب، خاصة بعد التعاقد مع عدد هائل من اللاعبين.

Advertisements

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنَّ السنغالي إدوارد ميندي، حارس رين، يخضع حاليًا للكشف الطبي في تشيلسي، قبل التوقيع على عقود انضمامه رسميًا للبلوز.

وتابعت الصحيفة أن الحارس إدوارد ميندي سيخضع أيضًا لاختبار كورونا؛ للتأكد أن النتيجة سلبية قبل المشاركة في تدريبات تشيلسي.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن الصفقة ستكلف نادي البلوز22 مليون إسترليني.