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الأهلي يتلقى فاكس رسمي من الاتحاد الانجولي ضم جيرالدو للمنتخب

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى النادي الأهلي فاكس رسمي من اتحاد الكرة الانجولي يطلب فيه ضم جيرالدو دا كوستا  لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لمعسكر المنتخب الانجولي من 5 ل 13 اكتوبر المقبل.

ومن جهتهم أكد مسئولو الأهلي أن الاستغناء عن جيرالدو في هذا التوقيت في غاية الصعوبة وسيتم رفض طلب المنتخب الانجولي نظراً لضيق الوقت.

وجاء تحفظ الأهلي، خاصةً وان الفريق سيواجه الوداد المغربي بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 25 وهو ما سيحرم الفريق من اللاعب في فترة الإعداد للقاء الهام .

وأشار مسئولو الاهلي انهم سيرفضوا طلب المنتخب الانجولي خاصة وان منتخب أنجولا سيخوض مباريات وديه وليست رسميه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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