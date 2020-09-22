موراتا يحط في تورينو من أجل توقيع عودته إلى يوفنتوس

روما ـ أ.ف.ب: حط المهاجم الدولي الإسباني ألفارو موراتا في تورينو مساء امس الاول تمهيدا لعودته الى يوفنتوس بطل إيطاليا في المواسم التسعة الماضية، وذلك على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 10 ملايين يورو مع خيار التعاقد معه نهائيا مقابل 45 مليونا بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.وبعد أن كان الأوروجوياني لويس سواريز مرشحا للانتقال الى فريق “السيدة العجوز” من برشلونة الإسباني بعدما أعلمه المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان بأنه خارج حساباته للموسم المقبل، وقع خيار بطل إيطاليا على لاعبه السابق موارتا نتيجة تأخر حصول سواريز على جواز السفر الإيطالي.وصب رفض المهاجم البولندي أركاديوس ميليك الانتقال من نابولي الى فريق العاصمة روما لأنه يفضل الدفاع عن ألوان يوفنتوس، في صالح موراتا لأنه عطل انتقال المهاجم البوسني إدين دزيكو من “جالوروسي” الى عملاق تورينو.وأظهر مقطع فيديو نشره يوفنتوس في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وصول موراتا في وقت متأخر من مساء الإثنين الى مطار كاسيلي في تورينو حيث كان في استقباله مجموعة من مشجعي يوفنتوس، وذلك تمهيدا لإجراء الفحص الطبي الروتيني والتوقيع على عقد انتقاله معارا لموسم واحد مع خيار التعاقد معه نهائيا في يونيو 2021 مقابل 45 مليون يورو بحسب ما أفادت شبكة “سكاي سبورت” الإيطالية. وكشفت “سكاي سبورت” أيضا أن عقد ابن الـ27 عاما يتضمن بندا يسمح له باللعب الموسم المقبل مع “بيانكونيري” على سبيل الإعارة أيضا.وسبق لموراتا أن دافع عن ألوان يوفنتوس لموسمين بين 2014-2016 قادما من ريال مدريد، إلا أن الأخير فَعَلَ البند الذي يسمح له باستعادة المهاجم الدولي الذي سجل 27 هدفا في 93 مباراة خاضها بقميص “السيدة العجوز” وأحرز معه لقبي الدوري والكأس المحليين مرتين إضافة الى لقب في الكأس السوبر الإيطالية.

