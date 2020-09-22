تحقيق في غش لويس سواريز امتحان اللغة الإيطالية

روما ـ أ.ف.ب: فتح مكتب الادعاء العام في بيروجيا تحقيقا لاشتباهه بأن المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز غش في امتحان اللغة الإيطالية الذي خضع له الخميس الماضي، تمهيدا لانتقال أصبح مستبعدا جدا الى يوفنتوس بطل الدوري في المواسم التسعة الماضية.وبما أن سواريز لاعب من خارج الاتحاد الأوروبي، ليس بإمكانه الدفاع عن ألوان يوفنتوس لأن الأخير وصل الى الحد الأقصى من اللاعبين المسموح بهم من خارج الاتحاد الأوروبي، ما اضطر ابن الـ33 عاما الى إجراء فحص اللغة الإيطالية الخميس الماضي في بيروجيا من أجل نيل الجنسية بما أن زوجته إيطالية.

ونجح سواريز الذي أصبح خارج حسابات برشلونة الإسباني بعد وصول المدرب الهولندي رونالد كومان خلفا لكيكي سيتيين، في تجاوز فحص اللغة إلا أن ذلك لم يكن كافيا لالتحاقه بيوفنتوس لأن لا مجال لكي يحصل على الجنسية الإيطالية قبل اقفال فترة الانتقالات الصيفية في الخامس من أكتوبر، بحسب ما أفاد المدرب الجديد لعملاق تورينو أندريا بيرلو.لكن يبدو الآن أن سواريز في مشكلة أكبر من عدم قدرته على الالتحاق ببطل “سيري أ”، وذلك بعدما “أظهر التحقيق أن الموضوعات التي تمت مناقشتها أثناء الامتحان قد تم الاتفاق عليها مسبقا مع المرشح وأن العلامة مُنحت له حتى قبل الامتحان” بحسب ما أفاد الادعاء العام.