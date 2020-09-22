كما انفرد ( الوطن الرياضي ): بالأمس المرحلة الأولى لدوري عمانتل بنظام المجموعة الواحدة وتوزيع الأندية على مجموعتين بالمرحلة الثانية

- الموسم الرياضي 2020/2021 يبدأ في الثالث من ديسمبر القادم وينتهي 30 أبريل 2021

- مسابقتا الكأس الغالية ودوري الدرجة الأولى بنفس النظام والمراحل السنية تنطلق يناير 2021

متابعة ـ عبدالعزيز الزدجالي :

كشف هشام بن سالم العدواني مدير رابطة الدوري العماني عن روزنامة الموسم الجديد 2020/2021 وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر اتحاد القدم باستاد السيب ، اذ أشار في حديثه الى أن الموسم القادم سوف ينطلق في الأول من ديسمبر القادم، بانطلاق مسابقة تحت 21 سنة والتي تنظم تحت مسمى كأس الاتحاد ، اما بالنسبة لدوري عمانتل والدرجة الأولى فسوف تدشن أولى مواجهاتهم بتاريخ الثالث من ديسمبر، فيما تنطلق منافسات الكأس الغالية في الأول من يناير 2021، اما بالنسبة للمراحل السنية 15 ، 17 ، 19 سوف تبدأ في شهر يناير2021م .

اما بالنسبة لفترات التسجيل، فقد أوضح العدواني بأن الفترة الأولى لتسجيل اللاعبين، سوف تكون متاحة خلال الفترة من 9/11/2020 حتى 30/1/2021، أي (84) يوما ، وذلك بعد يوم واحد من استكمال الموسم السابق ، اما بالنسبة للفترة الثانية فسوف تكون خلال الفترة من 1/3/2021 حتى 28/3/2021، بما يعني (27) يوما .

الجدير بالذكر ، بأن جدول المباريات لدوري عمانتل والدرجة الأولى سيكون جاهزا في شهر نوفمبر القادم بعد التعرف على الفرق الهابطة والصاعدة .

آلية دوري عمانتل

كما تطرق مدير الرابطة الى النظام المستحدث لدوري عمانتل ، حيث قال : إنه بالشراكة مع الأندية فقد تم الاتفاق على ان تلعب المرحلة الأولى بنظام دوري من دور واحد، وبعد ذلك وحسب ترتيب الأندية في الدوري يتم توزيع الأندية على مجموعتين كمرحلة ثانية، المجموعة الأولى للأندية التي تحمل الرقم الفردي في الترتيب والمجموعة الثانية للأندية التي تحمل الرقم الزوجي في الترتيب، لتلعب كل مجموعة بنظام الدوري من دور واحد، ثم بعد نهاية المرحلة الثانية وحسب النقاط التي تجمعها الأندية يتم تتويج البطل والوصيف والنادي الحاصل على المركز الثالث، وتهبط الأندية الثلاثة في مؤخرة الترتيب.

مسابقة الكأس الغالية

أما فيما يتعلق بكأس جلالة السلطان المعظم، ذكر مدير رابطة الدوري العماني بأنه لا يوجد أي تعديل طرأ على نظامها ، فكما جرت العادة؛ يبدأ بدور الـ 32 بنظام خروج المغلوب ثم دور الـ 16 ثم دور الـ 8 بالذهاب والإياب ثم دور الـ 4 وصولا للمباراة النهائية ، وهو نفس النظام المتبع حاليا في المسابقة الغالية .

الدرجة الأولى

وبالنسبة لدوري الدرجة الأولى ، فقد كشف العدواني أيضا عن استمرار نظام المسابقة كما هو عليه للموسم الرياضي 2019/2020م ، ولكن يتم فقط تعديل المرحلة الأولى من دوري المجموعات لتلعب بنظام الذهاب والإياب فقط .

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كأس الاتحاد والمراحل السنية

مدير الرابطة صرح بأن يلعب دوري تحت 21 سنة بمسمى مسابقة (كأس الاتحاد) والتي سوف تنطلق بالتزامن مع دوري عمانتل ودوري الدرجة الأولى ، مع السماح بمشاركة ثلاثة لاعبين من الفريق الأول .

المراحل السنية حظيت هي الأخرى بمساحة لها في روزنامة موسم 2020/2021، فقد ذكر العدواني بأن المراحل السنية سوف تشمل الاعمار ما بين (15 –17 – 19)، أي بفارق سنتين عن كل فئة، والتي سوف تبدأ منافساتها في يناير 2021م .

تسهيلات المحترفين والملاعب

ومن خلال مناقشات ممثلي أجهزة الاعلام، ذكر العدواني بأن هناك تنسيقا قائما بين اتحاد القدم ووزارة الخارجية الموقرة وكذلك شرطة عمان السلطانية لتسهيل انضمام المحترفين لأنديتهم في الوقت المناسب ، وفيما يتعلق بسؤال (الوطن الرياضي) حول تحديد ملاعب منافسات دوري عمانتل، أوضح العدواني بأن عدد المواجهات بالدور الأول التي سوف تخوضها الفرق وعددها 13 مواجهة ، ستمنح الفرق خوض نصفها على المجمعات التي حددت لها سابقا وتعتبر ملاعبها ، فيما سوف تجري منافسات الدرجة الأولى على ملاعبها كما كانت سابقا.

كما أكد العدواني أيضا على استمرار النهج فيما يتعلق بتقنين عدد المحترفين للأندية والبالغ 4 لاعبين لا يشمل حراس المرمى، فيما عدا الأندية المشاركة في مسابقات الاتحاد الآسيوي والتي تنص على التعاقد مع ثلاث محترفين من خارج القارة الآسيوية بالإضافة الى لاعب آسيوي فقط.

استمرار الرعاة

كما أكد العدواني تواصل دعم الرعاة لمختلف المسابقات السبع التي ينظمها اتحاد القدم هذا الموسم، فالجميع عازم على مواصلة رعاية المسابقات التي حظي بها سابقا.

الحضور الإعلامي

مدير الرابطة أشاد أيضا بجهود دائرة الاعلام باتحاد القدم على عزمها إصدار دليل إرشادي يوضح كافة الاجراءات الاحترازية التي سوف تطبق خلال المنافسات، في السياق ذاته أشار العدواني الى تقنين الحضور الإعلامي لتغطية منافسات مختلف المسابقات بما يلبي طموحات المؤسسات الإعلامية وكذلك ضمان توفير السلامة للجميع، في الختام وجه حمدان المعني من دائرة إعلام اتحاد القدم شكره وتقديره لأجهزة الإعلام المختلفة على سرعة تجاوبها لحضور المؤتمر بالرغم من الفترة الزمنية القصيرة التي تم إخطار المؤسسات الإعلامية بموعد ومكان انعقاد المؤتمر .