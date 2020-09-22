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تعليق عودة الجماهير إلى الملاعب البريطانية

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لندن ـ أ.ف.ب: أعلن وزير الدولة البريطاني مايكل جوف امس أنه سيتم تعليق المخطط الذي يسمح بعودة مرحلية وجزئية للجماهير الى الملاعب في مختلف الرياضات في البلاد اعتبارا من الاول من اكتوبر، وذلك بسبب الارتفاع الحاد في حالات المصابين بفيروس المستجد.وأقيمت بعض الاختبارات في مختلف المنافسات، حيث تم السماح بتواجد ألف شخص كحد أقصى في المدرجات، كتجربة لعودة الجماهير بشكل أكبر اعتبارا من بداية الشهر المقبل. إلا ان غوف اعتبر أن “إعادة فتح (الملاعب) لأعداد كبيرة” لن تكون ملائمة في الوقت الراهن، ما يشكل نكسة كبيرة للاتحادات الرياضية والاندية التي تعاني من تداعيات مالية قاسية جراء “كوفيد-19″.وقال في حديث مع هيئة الاذاعة البريطانية “بي بي سي” “كنا نبحث في برنامج مرحلي لعودة المزيد من الجماهير، ولكن الامر لم يتعلق ابدا بملاعب ممتلئة بالمشجعين”.وتابع “نبحث راهنا في كيفية ايقاف هذا البرنامج مؤقتا ولكن ما نريد القيام به هو ضمان عودة المزيد من الجماهير ما إن تسمح الظروف بذلك”.واستكملت غالبية المنافسات في بريطانيا، بما فيها الدوري الممتاز لكرة القدم، خلف ابواب موصدة منذ استئنافها في وقت سابق من هذا العام إثر توقف قسري بسبب الجائحة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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