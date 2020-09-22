انطلاق تدريبات الفريق الكروي بنادي صحار

صحار ـ يحيى بن سالم المعمري :

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي صحار أولى حصصه التدريبية مساء أمس الأول بملعبه الجديد بمويلح تحت قيادة المدرب الوطني عادل اسماعيل استعدادا لاستئناف الموسم الكروي وخوض المباريات المتبقية لدوري عمانتل ، وركز الجهاز الفني على رفع معدل اللياقة البدنية والاطمئنان على جاهزية اللاعبين الفنية والتكتيكية ، وتواجد في التدريبات المهندس ابراهيم المقبالي رئيس النادي وبحضور بعض الإداريين وسط إجراءات البروتوكول الطبي المقرر من اتحاد الكرة .

يذكر أن إدارة صحار أسندت مهمة قيادة الأخضر الصحاري للمدرب عادل اسماعيل وجهازه المعاون الذي تواجد مع فريق الشباب بالنادي في موسم 2017 .

من جانبه أشاد عادل اسماعيل بحضور اللاعبين وبوقفة مجلس الإدارة لتهيئة الفريق من كافة الجوانب وقال : تواجد في التدريبات 15 لاعبا بانتظار انضمام بقية اللاعبين وسنعمل على رفع معدل الجانب البدني والفني وزيادة التجانس والوقوف على بعض الملاحظات التي تحتاج إلى تصحيح ومعالجة ، ونحن مهتمون كجهاز فني بإعطاء الفرصة للجميع واختيار الأفضل لتمثيل الفريق خلال المرحلة القادمة ، أمامنا بعض الوقت لإعداد الفريق ولعب بعض المباريات الودية .