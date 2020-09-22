انطلاق دورة التقييم النفسي والفسيولوجي قبل العودة للتدريب

انطلقت أمس دورة التقييم النفسي والفسيولوجي قبل العودة للتدريب التي تنظمها الأكاديمية الأولمبية العُمانية باللجنة الأولمبية العُمانية “عن بعد” ضمن أجندتها المعتمدة لعام 2020م، وذلك بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس. تأتي أهمية هذه الدورة للتأكد من جاهزية اللاعب النفسية والبدنية قبل العودة للتدريب خاصة بعد التوقف عن التدريب لفترات طويلة بسبب جائحة “كوفيد 19″. وتهدف الدورة إلى التعرف على التحضير النفسي والذهني للاعب للعودة للتدريب والتعامل مع الإجراءات الاحترازية، ومعرفة كيفية تجهيز البيئة التدريبية لحماية اللاعبين، ومدى تأثير الانقطاع عن التدريب على وظائف أجهزة الجسم. كما تهدف الدورة إلى التعرف على المبادئ الأساسية للتدريب الرياضي، وتقييم القدرات البدنية بعد الانقطاع عن التدريب. ويحاضر في الدورة الدكتور ماجد بن سعيد البوصافي (محاضر رئيسي) من قسم التربية البدنية بجامعة السلطان قابوس، والدكتور رضوان الساسي والدكتور علي اليعربي (محاضِرَيْن مشارِكَيْن) من ذات القسم، وتستهدف الدورة المدربين الرياضيين بالاتحادات واللجان الرياضية، والأندية الرياضية والرياضة العسكرية، ومؤسسات التعليم العالي والمهتمين بالتدريب الرياضي في السلطنة.

وتشتمل الدورة على العديد من الموضوعات من بينها الأبعاد الذهنية والنفسية للاعب، وتطبيق اختبار جاهزية اللاعب الذهنية والنفسية قبل العودة للتدريب، وتأثير الانقطاع عن التدريب على وظائف أجهزة الجسم، بالإضافة إلى المبادئ الأساسية للتدريب الرياضي.

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