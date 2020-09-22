وزارة الثقافة والرياضة والشباب تعقد اجتماعا مع رؤساء الاتحادات الرياضية لبحث قرار تأجيل الانتخابات

بعد اللقاء التشاوري مع رؤساء وممثلي الأندية

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

تعقد وزارة الثقافة والرياضة والشباب خلال الايام القادمة اجتماعا مع رؤساء الاتحادات الرياضية، وذلك لبحث العديد من الموضوعات الهامة وفي مقدمتها قرار تأجيل انتخابات اللجنة الاولمبية والاتحادات الرياضية للدورة الانتخابية الجديدة 2020ـ 2024 إلى عام 2021 والذي يأتي تزامنا مع تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2021م ولإتاحة الفرصة امام كافة الاتحادات لاستكمال برامجها وخططها للمشاركة في الاستحقاقات المؤجلة القادمة .

وسيتم خلال الاجتماع إطلاع رؤساء الاتحادات الرياضية على خطة الوزارة في هذا الشأن خلال المرحلة القادمة والتي سوف تشهد العديد من التغيرات وفي مقدمتها النظام الأساسي للاتحادات الرياضية الذي سوف يشهد عدة تعديلات تخدم العملية الانتخابية وتطلعات الرياضة العمانية حيث سيتم تحديد مواعيد لعقد اجتماعات الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية من اجل الموافقة على تأجيل الانتخابات وتحديد مواعيد اقامة الانتخابات الجديدة للاتحادات الرياضية عام 2021 علما بان اجتماع الوزارة مع الأندية حدد مدة شهور لفترة التأجيل وبعدها سيتم انتخاب مجالس الاتحادات الرياضية خاصة وان الوزارة ماضية قدما في مراجعة كافة القوانين واللوائح والنظم واعادة تحديثها بما يتوافق مع التطلعات والمتغيرات تعزيزا لتطور القطاعات الثقافية والرياضية والشبابية .

الجدير بالذكر بان سعادة الشيخ رشاد بن أحمد بن محمد بن عمير الهنائي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب عقد الأسبوع الماضي لقاء تشاوريا مع رؤساء وممثلي الأندية وجاء هذا اللقاء ضمن سلسة اللقاءات الدورية في إطار اهتمام وسعي الوزارة لمتابعة البرامج والخطط بما يخدم قطاعات الثقافة والرياضة والشباب وتفعيل أطر التعاون المشترك للأندية مع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية وتطورها والاطلاع على مختلف الجوانب والتحديات من خلال تبادل الأفكار والرؤى والحوار المشترك بما يحقق المصلحة العامة في مختلف الجوانب .

كما يأتي هذا اللقاء التشاوري ترسيخا لمبدأ التشاركية في صياغة رؤية المستقبل لقطاعات الثقافة والرياضة والشباب بما تتناسب والرؤية الطموحة لعمان 2040 في ضوء توافق مجتمعي واسع وتعزيزا لمشاركة فئات المجتمع المختلفة وانطلاقا من ثوابت المواطنة والهوية العمانية الأصيلة لتحديث منظومة القطاعات والارتكاز على تطوير الكفاءات والقدرات الوطنية العلمية والعملية للعاملين بالاندية والقائمين بها عن طريق إكسابهم المهارات المطلوبة وذلك من خلال إطار مؤسسي يعمل على تفعيل القوانين والممارسات التي تحدد الصلات والتفاعلات بين ذوي العلاقة، ويساعد في إيجاد نظام مساءلة فاعل وشفاف ترسيخا لمبدأ الحوكمة .