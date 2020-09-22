محاضرة لاعبي الأهلي قبل انطلاق المران الأخير لمواجهة إف سي مصر

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة نادي مصر.
وحرص فايلر على الحديث مع اللاعبين ومنح تعليمات خاصة لتنفيذها خلال المران الأخير مساء اليوم.
ويلتقي الأهلي مع نادي مصر غدًا على استاد الكلية الحربية، في إطار منافسات الجولة الـ٢٩ في بطولة الدوري الممتاز.
ويدخل الفريق الأحمر معسكر مغلق مساء اليوم بقائمة من من 20لاعبًا.
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