شوبير: المدعي العام السويسري طالب بحبس أمين عام الفيفا السابق للفيفا والقطري ناصر الخليفي.. شاهد

نشر الإعلامى أحمد شوبير تغريدة من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر". وكتب شوبير "المدعي العام السويسري طالب بحبس الأمين العام السابق للفيفا جيروم فالكه 3 سنوات وناصر الخليفي 28 شهرا". اقرأ أيضًا| و أعلن الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، عن اسم النادي الذي استحوذت عليه شركة زد. وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": "الإعلان الرسمي سيتم خلال أيام.. مجموعة زد للاستثمار اشترت معظم أسهم نادي إف سي مصر".

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