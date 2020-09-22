عمرو زكي يستعيد ذكرياته مع ويجان الإنجليزي .. شاهد

استعاد عمرو زكى، مهاجم فريق الزمالك ومنتخب مصر السابق، ذكرياته مع نادي ويجان الانجليزى، عبر حسابه الشخصى على "إنستجرام". وظهر عمرو زكى خلال إحدى المباريات مع الفريق عقب انتقاله لنادى ويجان الإنجليزى على سبيل الإعارة، نالت إعجاب متابعيها.

تألق عمرو زكى إنجلترا وتحدثت عنه الصحف بعد أن سجل البلدوزر 10 أهداف بقميص ويجان، قبل أن تبدأ رحلة هبوطه، بعد خلافات نشبت مع المدير الفنى للفريق بسبب تأخره فى العودة، ليتخلى عنه الفريق الإنجليزى.

يلتقي الزمالك مع طنطا مساء اليوم وحتل الفريق الأبيض المركز الثاني برصيد 55 نقطة في جدول الدوري المصري الممتاز .

في حين يحتل أبناء السيد البدوي المركز قبل الأخير برصيد 20 نقطة بجدول الدوري المصري الممتاز.



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