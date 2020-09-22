فرصة أخيرة للأهلي للموافقة على طلبات يوسف البلايلي| تفاصيل

أكدت تقارير صحفية أن صفقة الجزائري يوسف البلايلي لاعب أهلي جدة السعودي أصبحت في ملعب الأهلي، حيث عرض اللاعب طلباته على القلعة الحمراء وينتظر الموافقة.
وأشارت مصادر صحيفة "الشرق الأوسط " السعودية إلى أن إدارة الأهلي منحت نظيرتها في النادي المصري مهلة قصيرة لقبول الشروط التي وضعت للموافقة على انتقال اللاعب، وفي حال لم يتم الاتفاق على بنود الانتقال فسيتم النظر في العروض التي تلقاها النادي للاستعانة بخدمات اللاعب.
رفضت إدارة الأهلي الدخول في مزايدة لضم يوسف البلايلي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بأهلي جدة السعودي.
وكشفت مصادر خاصة أن الأهلي وضع سقفًا للتعاقد مع اللاعب لن يزيد بأي شكل عن 2 مليون دولار علي ان يمنح اللاعب مليونا و200 ألف كراتب سنوي.
وقالت المصادر ان موقف النيجيري جونيور آجايي لاعب الفريق ما زال معلقًا فليس هناك أي عروض رسمية لضمه في الفترة الحالية .
وأضافت أن الموقف شائك ولن يتم البت في أي شيء سوي بعد نهاية دوري أبطال أفريقيا .
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