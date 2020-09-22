فرصة أخيرة للأهلي للموافقة على طلبات يوسف البلايلي| تفاصيل

أكدت تقارير صحفية أن صفقة الجزائري يوسف البلايلي لاعب أهلي جدة السعودي أصبحت في ملعب الأهلي، حيث عرض اللاعب طلباته على القلعة الحمراء وينتظر الموافقة.

وأشارت مصادر صحيفة "الشرق الأوسط " السعودية إلى أن إدارة الأهلي منحت نظيرتها في النادي المصري مهلة قصيرة لقبول الشروط التي وضعت للموافقة على انتقال اللاعب، وفي حال لم يتم الاتفاق على بنود الانتقال فسيتم النظر في العروض التي تلقاها النادي للاستعانة بخدمات اللاعب.