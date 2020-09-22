الكاف يحتفي بإنجاز جون أنطوي التاريخي

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أحمد جودة - القاهرة - حرص الإتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " اليوم الثلاثاء على تهنئة اللاعب الغاني جون أنطوي وذلك بعد أن دون إسمه بحروف من ذهب في تاريخ بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وجاءت تهنئة الكاف بعد أن نجح الغاني في تسجيل رقم قياسي جديد خلال مسيرته التي شارك فيها بقميص أكثر من نادي وتصدر قائمة الهدافين التاريخيين بالدوري المصري من الأجانب.

وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر نشر الكاف تغريدة بها صورة من إحتفال نادي بيراميدز بوصول أنطوي للهدف رقم 100 في جميع البطولات المصرية.

وكتب حساب الكاف " "نادي بيراميدز يحتفل بمهاجمه الغاني جون أنطوي الذي وصل لعلامة 100 هدف في المسابقات المحلية المصرية.. إنجاز كبير ورقم جديد لأنطوي الذي يحتل بالفعل صدارة قائمة الهدافين التاريخيين للدوري المصري من الأجانب".