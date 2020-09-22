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فايلر يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة إف سي مصر بالدوري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة ‏نادي مصر، التي تقام مساء غدٍ على استاد الكلية الحربية، في إطار منافسات الأسبوع الـ29 في ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏-

محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود ‏وحيد وعلي معلول وأحمد فتحي ومحمد هاني وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمود كهربا ووليد ‏سليمان وحسين الشحات وجونيور أجايي ومروان محسن وأليو بادجي وأحمد الشيخ وعربي بدر ‏ومحمد فخري.‏

واستبعد فايلر كلًا من :- محمود متولي وعلي لطفي للإصابة، ومحمد محمود لعدم الجاهزية، وشريف إكرامي ورمضان صبحي وحسام عاشور لنهاية تعاقدهم مع النادي الأحمر، وصالح جمعة وحمدي فتحي وجيرالدو وافشه.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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