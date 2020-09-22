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فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فكرة رحيل نجم الفريق للاحتراف الخارجي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت تقارير صحفية بالساعات الماضية، إلى وجود عروض بالنسبة للاعب رامي ربيعة مدافع الفريق، من أجل عودته لخوض تجربة الاحتراف مجددًا.

وأبدى فايلر، تمسكه بخدمات مدافعه خاصةً أنه من العناصر الأساسية داخل صفوف الفريق، ولا غنى عنه في المباريات المحلية أو الإفريقية.

ويستعد الأهلي لمواجهة إف سي مصر، مساء غدٍ الأربعاء على ملعب الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري :-

1- الأهلي 73 نقطة.

2- الزمالك 55 نقطة.

3- بيراميدز 51 نقطة.

4- المقاولون العرب 49 نقطة.

5- سموحة 39 نقطة.

6- الاتحاد السكندري 38 نقطة.

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7- إنبي 38 نقطة.

8-مصر المقاصة 37 نقطة.

9- أسوان 34 نقطة.

10- طلائع الجيش 33 نقطة.

11- الإنتاج الحربي 33 نقطة

12- الإسماعيلي 31 نقطة.

13- المصري 29 نقطة.

14- حرس الحدود 29 نقطة.

15- الجونة 28 نقطة.

16-وادي دجلة 27 نقطة.

17- إف سي مصر 20 نقطة.

18- طنطا 18 نقطة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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