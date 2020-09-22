نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبد العال يُعلن تشكيل طنطا لمواجهة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رضا عبدالعال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهد التشكيل عودة هشام شعبان وحامد حمدان، وجاء تشكيل طنطا ضد الزمالك كالآتي:-

في حراسة المرمي: محمد اشرف.

خط الدفاع: ايهاب سمير، سليمان عبدربه، محمود مسعود، احمد سالم صافي.

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خط الوسط: مصطفي امين، حسام غالي، حامد حمدان.

خط الهجوم: احمد الألفي، هشام شعبان، احمد فهمي.

بينما يجلس علي مقاعد بدلاء طنطا ضد الزمالك كلا من:-

مصطفي الكومي "حارس مرمي"، محمد العشري، محمد حسام الشرخه، محمود كابونجا، محمود منصور، محمد ناجي جدو، عبدالرحمن الدح.

يذكر أن نادي طنطا سيحل ضيفآ علي الزمالك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وستقام المباراة بينهم علي ستاد القاهرة في تمام الثامنة مساءا.