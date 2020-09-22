نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القومي يفوز على مصر للتأمين وديًا في المقال التالي
أحرز أهداف القومي كلا من الغاني سيسيه محمد (هدفين) في الدقائق 5 و 20 من الشوط الأول، واللاعب كريم أحمد (سمكة) في الدقيقة 85 من الشوط الثاني.
وأشاد حاتم حسن، المدير الفني للقومي، بأداء اللاعبين في مباراة اليوم، والفريق قدم أداء متميز في مباراة اليوم، وأن مستوى اللاعبين في تحسن مستمر من مباراة إلي أخرى، ونواصل استعداداتنا للموسم الجديد ولمباراتنا المرتقبة امام الدخان.
ويحتل القومي المركز السادس بالمجموعة الخامسة برصيد 32 نقطة، بينما يحتل مصر للتأمين المركز الثالث بالمجموعة السادسة برصيد 44 نقطة.
وسيخرج القومي لمواجهة الدخان متصدر المجموعة الخامسة ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين بالمجموعة الخامسة، بينما يستضيف مصر للتأمين فريق ألماظة ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين بالمجموعة السادسة.
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