نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم برشلونة ينتقل رسميًا إلى إنتر ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن إنتر ميلان الإيطالي رسمياً عن تعاقده مع نجم خط وسط برشلونة الإسباني التشيلي آرتورو فيدال.

وأشارت تقارير صحفية مؤخرًا إلى أن فيدال البالغ من العمر 33 عاماً إنضم إلى برشلونة في 2018 قادمًا من بايرن ميونخ الألماني وخاض مع الفريق الكتالوني 96 مباراة وسجل 11 هدف وصنع 10 أهداف آخرين.

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وقال إنتر ميلان الإيطالي في بيان رسمي له عبر موقعه على شبكة الإنترنت:"يود إنتر ميلان أن يعلن بشكل رسمي عن تعاقده مع النجم التشيلي آرتورو فيدال قادماً من برشلونة".

وعلى جانب آخر، قال برشلونة في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت:"توصل برشلونة وإنتر ميلان إلى اتفاق بشأن انتقال أرتورو فيدال وسيدفع النادي الإيطالي إلى برشلونة مليون يورو متغيرات".

واختتم النادي الكتالوني بيانه:"يود برشلونة أن يعرب علناً عن امتنانه لأرتورو فيدال لالتزامه وتفانيه ويتمنى له كل التوفيق في المستقبل".