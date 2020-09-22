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رابطة الدوري الإيطالي تعلن خسارة روما أمام فيرونا بسبب خطأ إداري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الدوري الإيطالي اليوم الثلاثاء اعتبار فريق روما خاسرا صفر / 3 لمباراته الأولى في الدوري لإشراكه لاعبا لم يكن متواجدا في القائمة الرسمية للفريق.

ولم يكن لاعب الوسط الغيني أمادو دياوارا في قائمة روما عندما لعب تقريبا المباراة كاملة أمام فريق فيرونا التي انتهت بالتعادل السلبي السبت المقبل.

وخاض دياورا ، الذي سيبلغ عامه الـ23 في يوليو المقبل، 22 مباراة مع روما في الموسم الماضي، ولم يتم إدراجه مطلقا في قائمة اللاعبين، خاصة وأن اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 22 عاما، يتم استخدام بحرية في المباريات من قبل الفرق، بالإضافة إلى الـ25 لاعبا المسجلين في قائمة الفريق.

ويعتقد أن روما سيقوم بتقديم استئناف ضد العقوبة، مدعيا بوجود خطأ حدث بحسن نية حيث أن قائمة الفريق للمباراة تضمنت فقط 21 لاعبا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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