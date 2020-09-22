نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يضع شرطًا وحيدًا لانتقال نجمه إلى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وضع مسؤولو بيراميدز، شرطا من أجل السماح بانتقال نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي، إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

انتقال نبيل عماد دونجا إلى الزمالك

Advertisements

رهن مسئولو نادى بيراميدز، رحيل نبيل عماد دونجا نجم وسط الفريق الكروى الأول، بالتعاقد مع لاعب بديل سوبر خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وأبدى نبيل عماد دونجا، رغبته فى الانتقال لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الجدير بالذكر أن نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروي بنادي بيراميدز، قد وقع على عقود انتقاله إلى الزمالك لمدة 4 سنوات مقبلة.