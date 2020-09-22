نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يضع شرطًا وحيدًا لانتقال نجمه إلى الزمالك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - وضع مسؤولو بيراميدز، شرطا من أجل السماح بانتقال نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي، إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
انتقال نبيل عماد دونجا إلى الزمالك
رهن مسئولو نادى بيراميدز، رحيل نبيل عماد دونجا نجم وسط الفريق الكروى الأول، بالتعاقد مع لاعب بديل سوبر خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.
وأبدى نبيل عماد دونجا، رغبته فى الانتقال لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
الجدير بالذكر أن نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروي بنادي بيراميدز، قد وقع على عقود انتقاله إلى الزمالك لمدة 4 سنوات مقبلة.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بيراميدز يضع شرطًا وحيدًا لانتقال نجمه إلى الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.