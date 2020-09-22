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بيراميدز يضع شرطًا وحيدًا لانتقال نجمه إلى الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - وضع مسؤولو بيراميدز، شرطا من أجل السماح بانتقال نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي، إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

انتقال نبيل عماد دونجا إلى الزمالك

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رهن مسئولو نادى بيراميدز، رحيل نبيل عماد دونجا نجم وسط الفريق الكروى الأول، بالتعاقد مع لاعب بديل سوبر خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وأبدى نبيل عماد دونجا، رغبته فى الانتقال لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الجدير بالذكر أن نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروي بنادي بيراميدز، قد وقع على عقود انتقاله إلى الزمالك لمدة 4 سنوات مقبلة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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