بيراميدز يوضح حقيقة الحصول على توقيع محمد إبراهيم

كشفت مصادر خاصة داخل نادي بيراميدز عن حقيقة مفاوضات محمد ابراهيم لاعب مصر للمقاصة والحصول على توقيعه.
وكانت ترددت انباء عن وجود مفاوضات مع محمد ابراهيم من ثلاثي الأندية الكبرى الأهلي والزمالك وبيراميدز.
وقالت المصادر إن، بيراميدز لا يفكر نهائياََ في محمد ابراهيم لاعب المقاصة، حيث أن الفريق يمتلك لاعبين أهم بكثير.
وأضافت المصادر أن محمد ابراهيم لاعب مميز ويظهر بشكل رائع في الدوري مع مصر للمقاصة، ولكن بيراميدز لا يفكر في اللاعب.
وتابع: لم نفاوضه نهائياََ ولم يعرض علينا بأي شكل من أي وكيل.
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