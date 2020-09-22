بعد رحيله عن مصر للمقاصة.. بيراميدز يكشف حقيقة التعاقد مع إيهاب جلال

كشفت مصادر خاصة داخل نادي بيراميدز عن حقيقة مفاوضات ايهاب جلال المدير الفني لنادي مصر للمقاصة.

وأكدت مصادر أن ايهاب جلال رحل عن مصر للمقاصة وفسخ التعاقد وإخطر اتحاد الكرة بهذا الأمر.

وقالت المصادر إن، بيراميدز لا يفكر نهائياََ في مدير فني مصري ولكن سوف يتم التعاقد مع مدير فني أجنبي بعد انتهاء الكونفدرالية.

وأضافت المصادر أن إيهاب جلال خارج الحسابات نهائياََ، ولكنه مدير فني مميز وذو عقلية اوروبية، ولكن مجلس ادارة بيراميدز اجتمع على استقدام مدير فني اجنبي.