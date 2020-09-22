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جمال عمر مديرا فنيا لمصر المقاصة بعد استقالة ايهاب جلال

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أعلن وليد هويدى مدير الكرة بنادى مصر المقاصة أن ادارة النادى قررت تعيين جمال عمر مديرا نفيا للفريق خلفا لايهاب جلال الذى تقدم باستقالته اليوم من تدريب الفريق .

وأوضح وليد هويدى فى تصريحات خاصة أن الجهاز الفنى الجديد يتكون من جمال عمر مديرا فنيا ومعه احمد حسام مدربا بالاضافة الى بعض أعضاء الجهاز الفنى الحالى مشيرا الى أن الجهاز الفنى الجديد سيقود الفريق لنهاية الموسم 

أعلن وليد هويدى مدير الكرة بنادى مصر المقاصة استقالة ايهاب جلال المدير الفنى من تدريب الفريق بعد تقدمه باستقالة رسمية اليوم .

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وقال هويدى فى تصريحات خاصة أن ايهاب جلال تغيب اليوم عن مران الفريق دون اذن وتم ابلاغنا من خلال تامر النحاس وكيله باستقالته مشيرا الى أنه لم يكن يتمنى ان تنتهى العلاقة بهذا الشكل .

وأوضح مدير الكرة بنادى مصر المقاصة أن العلاقة مع ايهاب جلال ستظل علاقة يسودها الاحترام مع ايهاب جلال مؤكدا أن ادارة النادى ملتزمة التزاما كاملا بدفع كل مستحقات ايهاب جلال التى تبلغ 4 أشهر ونصف فى ظل التقدير المحترم من جانب نادى مصر المقاصة مع ايهاب جلال .

ووجه هويدى الشكر الى ايهاب جلال وجهازه الفنى على الفترة التى قضاها مع الفريق طوال الفترة الماضية متمنيا التوفيق له فى المرحلة المقبلة .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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