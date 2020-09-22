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من قلب الأمم المتحدة .. محمد صلاح يوجه رسالة هامة إلى زعماء العالم بشأن تعليم اللاجئين

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وجه النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، رسالة إلى زعماء دول العالم بمقر الأمم المتحدة اليوم، الثلاثاء، بشأن ضرورة الاهتمام بتعليم اللاجئين.

كان الأمم المتحدة اختارت محمد صلاح مؤخرا سفيرا لبرنامج تعليم اللاجئين في محتلف دول العالم.

وقال محمد صلاح خلال كلمته بالأمم المتحدة:" دعونا نتأكد من أن جميع الأطفال بما فيهم اللاجئون يمكنهم الذهاب إلى المداس وتحقيق أحلامهم".

وتابع:" لقد عانى الاطفال اللاجئون الامرين، ولكنهم ما زالو يتحلون بالقوة  بشكل مذهل من أجل تحقيق أحلامهم حالهم كحال كل الأطفال.

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وواصل:"سمعت  من 4 طلاب يدعون " باسيفيك -  لويل - سلامة  - فاتنة"  وهم يمثلون ملايين الشباب الذي يعيشون في مخيمات اللاجئين في أفريقيا".

واستطرد:"لقد ألهمني هولاء الشباب الأربعة وبثوا الأمل في نفسي، لقد شاركونا أحلامهم المستقبلية وتحدثوا معي عن أهمية التعليم بالنسبة لهم".

وأشار:" أدى حصولهم على سبل التكنولوجيا والإنترنت إلى إحداث تغيير في فصولهم الدارسية، وأريد أن أضمن حصول الأطفال الآخرين في مخيمات اللاجئين على نفس الفرص، خاصة أننا نواجه الآن فيروس ، والتعليم هو كل شيئ بالنسبة للأطفال اللاجئين ولا يجب إهماله".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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