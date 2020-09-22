هداف أسوان ينضم لصفوف الاتحاد السكندري

حصل مسئولو الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي على توقيع فادي فريد مهاجم نادي أسوان لينصم إلي صفوف زعيم الثغر بداية من الموسم المقبل. ورحب طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بإنتقال فادي فريد إلي صفوف زعيم الثغر عقب تألقه داخل نادي أسوان . وعقد فادي فريد جلسة مع محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري قبل ان يوقع على عقود انضمامه إلي صفوف زعيم الثغر واكد رئيس نادي الاتحاد السكندري دعمه الكامل للفريق الأول لكرة القدم بقيادة طلعت يوسف من أجل تدعيم صفوف الفريق والمنافسة بقوة خلال الموسم المقبل .

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