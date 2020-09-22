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الكشف عن قيمة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن قيمة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية رومانية عن القيمة المالية لانتقال رمضان صبحي نجم منتخب مصر الأوليمبي من نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي إلى بيراميدز بعقد لمدة 5 مواسم.

ولم يستمر رمضان مع النادي الأهلي، مفضلا عرض بيراميدز، حيث شهدت الصفقة جدلا كبيرا نظرا لكون اللاعب أحد أبناء القلعة الحمراء.

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ووفقًا للشبكة الرومانية "Digi Sport" أن انتقل رمضان صبحي من هدرسفيلد تاون إلى بيراميدز مقابل 4.85 مليون جنيه إسترليني وهو ما يتفوق على عرض الأهلي بقيمة 1.65 مليون جنيه إسترليني.

جديربالذكر أن الأهلي كان توصل لاتفاق مع هدرسفيلد لضم رمضان صبحي بشكل نهائي مقابل 3.2 مليون جنيه استرليني.

وكشفت تقارير سابقة عن تقاضي رمضان صبحي، ما يقرب من 100 مليون جنيه كراتب عن الـ 5 سنوات التي سيقضيها في بيراميدز.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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