نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدخان يتعادل مع بشتيل استعدادا للقسم الثالث في المقال التالي
شهدت المباراة اهدار العديد من الفرص من جانب الفريقين، وسيطر لاعبي الدخان على اغلب فترات المباراة.
ويتصدر الدخان المجموعة الخامسة برصيد 59 نقطة، بينما يحتل بشتيل المركز الثامن برصيد 29 نقطة.
ويستعد الدخان لمواجهة القومي على ملعبه، ويواجه بشتيل فريق العياط على ملعبه، ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين بالمجموعة الخامسة.
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