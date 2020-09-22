الأهلي يعلن عن التعاقد مع 3 صفقات جديدة لفريق السلة

أعلن رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالأهلي، أن النادي أنهى إجراءات التعاقد مع 3 صفقات، لتدعيم الفريق الأول لكرة السلة «رجال»، استعدادًا للموسم الجديد.

وأوضح أن النادي أنهى إجراءات التعاقد مع أحمد مهيب قادمًا من صفوف نادي سبورتنج، بعد ترشيحه من جانب أشرف توفيق، المدير الفني للفريق.

وأضاف أنه تم إنهاء اجراءات التعاقد مع أحمد حمدي قادمًا من إحدى الجامعات الأميركية، فضلًا عن التعاقد مع محمد مصطفى عبد المجيد، لاعب الأهلي السابق، قادمًا من صفوف نادي مصر للتأمين.